En libertad hombres que apuñalaron a policía en estación de TransMilenio

La justificación es que la agresión no causó una herida mortal en el uniformado y además los implicados “no representan un peligro para la sociedad pues no presentan antecedentes”.



Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando el uniformado intentó detenerlos por agredir verbalmente a una usuaria del sistema y se desató una pelea dentro del bus en la estación Granja - Carrera 77, de la troncal Calle 80



En entrevista con BLU Radio, el patrullero Sebastián Edwin Montes dijo que al verse herido salió por la parte de atrás del bus, mientras que sus compañeros procedieron a la captura.



El episodio quedó registrado en video:



