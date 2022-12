Fiscalía investiga a 62 funcionarios de la Alcaldía de Bogotá: personera distrital

La personera Distrital, Carmen Teresa Castañeda, en diálogo con Blu Radio, señaló que la Fiscalía tiene abiertas investigaciones en contra de 62 funcionarios de la alcaldía de Enrique Peñalosa, a raíz de denuncias que se han presentando por posible detrimento al patrimonio público, irregularidades en contratación, entre otros.



“La directora de fiscalías de Bogotá, me dijo con ocasión de todas las compulsas de copias que se han hecho, que a final del año pasado, se ordenaron 62 investigaciones penales”. Indicó Castañeda, agregando que se estarían investigando posibles abusos de autoridad, prevaricato y abusos sexuales.



Por su parte, la Personería, tiene abiertas investigaciones a 15 alcaldes locales por posible detrimento patrimonial en la contratación de la malla vial, y se alertó al gobierno distrital por largas demoras en el nombramiento de alcaldes locales.



Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Kennedy, Teusaquillo, Usaquén, Barrios Unidos, Engativá, Bosa, Fontibón, Puente Aranda y Usaquén, de los cuales 9 tienen pliego de cargos que se hizo dentro de un proceso verbal, abreviado y sumario, donde los alcaldes locales fueron citados a audiencia pública, en el que se hizo la formulación de cargos que entre otros, está la inobservancia de los principios de selección objetiva, transparencia, planeación. Las fallas estarían alrededor de los 124.000 millones de pesos.



Por otro lado, aseguró que es preocupante que luego de la renuncia de 8 alcaldes locales, desde abril de 2017, se abrió el concurso para el nombramiento de nuevos, y a la fecha no se han designado, por lo que se hizo desde el ente de control, un requerimiento al secretario de gobierno pidiendo se acelere el nombramiento.



“Cómo puede ser posible que tienen a la gente para nombrarla y no lo hacen. Por ejemplo, el alcalde de San Cristobal está encargado de la localidad de Ciudad Bolívar y en medio de problemas como tierreros, urbanizaciones ilegales, demoras en el despacho de querellas, el encargado va dos horas. Es un caos absoluto todo porque no quieren nombrar alcaldes”, afirmó.



El llamado se hizo para que no haya más alcaldes en interinidad, sino que sean titulares de sus cargos.



“El concurso ya está agotado, ya tienen a las personas para los nombramientos, ya están las ternas y no lo hacen. Eso afecta la marcha de las localidades y en el caso de Ciudad Bolívar, siendo un sector complicado, no es concebible que un solo alcalde esté a cargo de dos localidades”.