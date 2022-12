Hasta en el suelo, pacientes esperan ser atendidos en el Hospital de Kennedy

Son varios los pacientes del Hospital de Kennedy que denunciaron la pésima atención del centro médico.

Publicidad

Mediante fotos y videos se evidencia la deplorable atención que reciben las personas en el centro asistencial del sur de la ciudad. Personas en el suelo, demoras en las citas médicas y falta de insumos son algunas de las denuncias.

"Son las 8:00 de la mañana y aún no me han atendido, teniendo en cuenta que llegué a las 4:00; la falta de coordinación en el hospital es impresionante, no hay médicos suficientes para la gran cantidad de gente que venimos a que nos revisen, pedimos que aumenten el personal", dijo uno de los pacientes.

Publicidad

La Secretaría de Salud informó que el hacinamiento en el Hospital de Kennedy presenta una reducción considerable, ya qué pasó del 250 % al 128 %, es de decir un reducción de 122 puntos porcentuales, cifra que intentará reducir aún más.