Hombre terminó en silla de ruedas tras ser lanzado de puente peatonal en Bogotá

BLU Radio conoció el caso de un hombre que meses antes sufrió un trágico accidente durante un robo.

El hecho ocurrió en el puente peatonal de la Autopista Norte con Calle 85, en donde dos jóvenes lo intentaron robar, pero como él opuso resistencia, lo lanzaron. “Yo traté de salir a correr y me cogieron y me mandaron abajo. Yo caí, sin aire ni nada y los muchachos bajaron, me esculcaron y me atracaron todo, me iban a dar cuchillo y perdí el conocimiento”.

Hasta el otro día el vendedor herido duró tendido en el andén de la Autopista Norte con Calle 85 y hacia las 2:00 de la tarde un grupo de policías lo rescató y lo llevó hasta el hospital Simón Bolívar, donde le practicaron una compleja cirugía de columna y estuvo por varios meses en silla de ruedas.

El hombre ya no puede caminar largos tramos y se le duermen los pies y los brazos si hace mucho ejercicio.