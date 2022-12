de pesos.

Los empleados del lugar expresaron en Blu Radio que no es la primera vez que se presentan este tipo de hurtos en el sector y agregaron que los presuntos delincuentes los intimidaron diciéndoles que no se fueran a hacer matar por plata que no les pertenecía.

Más de 800 robos a establecimientos comerciales se presentaron en 2013 en Suba. Esta localidad, Chapinero y Usaquén son las más afectadas por este delito.