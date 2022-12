Nuevo caso de violencia a la mujer en Soacha

de ocho años en el municipio de Soacha.

El ataque fue brutal y por poco acaba con la vida de los dos.

La víctima, aún convaleciente, aseguró que tuvo que cambiar de lugar de residencia y dijo que teme por su vida y la de sus pequeños hijos ya que quien la atacó, aún no ha sido procesado.

“Señores de la justica, ¿qué pasa que este señor todavía no está con su audiencia y todavía no está condenado, si el no tuvo la más mínima contemplación con nosotros, atacándonos con un cuchillo?” dijo Claudia Martínez, víctima del abuso.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para que se solidaricen con las víctimas de estos ataques y sus procesos judiciales.

Por último, señaló que ella y su familia no han podido dormir.

Cabe recordar que en lo que va del año, van 3 mil 116 mujeres violentadas por sus parejas.