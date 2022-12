Pedalea por Bogotá, la iniciativa que busca promover el uso de la bicicleta

Nelson Carreño, coordinador del programa Pedalea Bogotá del IDRD, pasó por los micrófonos de Vive Bogotá hablando de esta iniciativa que busca promover el uso de los bogotanos en la capital del país.



“Es muy importante pedalear por muchas razones, la primera la salud. En el IDRD somos los primeros en apoyar iniciativas que lleven a tomar el uso de la bicicleta, no solo como un medio recreativo sino como un instrumento o medio de trasporte alternativo”, dijo.



Dentro de los beneficios citados por Carreño para incentivar su uso está el de descongestionar el tema de la movilidad en ciudad, también que es un medio de transporte amigable con el ambiente y además es económico.



Cabe recordar que el número estimado de viajes en bicicleta en la capital está superando los 700 mil diarios, según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad.



Por su parte, Juan Manuel Prado, experto y ciclista, cree que la situación en la ciudad está mejorando, “aunque no se puede dar el brazo a torcer y seguir trabajando para que Bogotá sea una ciudad ciclable”.



En relación a las bicicletas que tienen motor, Prado manifestó que están buscando “la regulación en cuanto a los límites de velocidad de fábrica de este tipo de transporte”.



“Con esas bicicletas hay un vacío jurídico, sencillamente no existe una definición dentro de las normas que las reglamente, el problema principal es las diferencias de velocidades con los ciclistas y peatones que compartimos el mismo espacio”, señaló.