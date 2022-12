Video: Así roban carro a hombre en la avenida Suba con calle 68, norte de Bogotá

Un ciudadano fue víctima de un asalto con arma cuando se movilizaba con su vehículo en la avenida Suba con calle 68, norte de Bogotá.

Las cámaras de seguridad del sector registran el momento en que los delincuentes con otro vehículo interceptan a la víctima para hurtarle sus pertenencias.

“Vengo por la avenida Suba, voy para mi trabajo, cojo por la calle del ‘triángulo’ de Movistar en la 68, se me atraviesa un carro, me cierra, se bajan tres tipos armados, me encañonan, me sacan del carro y me pasan a la silla de atrás, ahí me esculcan, me quitan todo, arrancan, salen al puente de Guadua, voltean por los barrios de Suba y me dejan pegado al río Bogotá”, relató el afectado.

Según contó el hombre, los delincuentes después de abandonarlo en ese lugar, le hurtaron su vehículo.

Las autoridades están analizando las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables del robo.

