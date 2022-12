Video registra manipulación inadecuada a carros estacionados en patios de Álamos

En video quedó registrado cómo es la manipulación de los carros que son inmovilizados por la Policía de Tránsito tras infracciones cometidas por parte de los conductores.

Usuarios informaron a Blu Radio que los carros estacionados en los patios de Álamos son manipulados con monta cargas y que esto podría deteriorar el estado de los vehículos.

Según Marcela Gutiérrez, a quien se inmovilizaron su carro por parquearlo en frente de una clínica, el policía que le colocó la infracción fue grosero y no le permitió ofrecerle una explicación.

“Lo único que me dijo es era problema mío y que se quería lo alcanzara. Cuando vi, él había salido en su moto y me tocó salir corriendo para pedirle que me dejará sacar las cosas porque no tenía dinero ni nada”, aseguró Gutiérrez

Los ciudadanos exigieron respeto por parte de las autoridades de tránsito ante estos inconvenientes y solicitan que los trámites pertinentes al ahora de retirar sus vehículos de los patios sean más rápidos y "sin tantos inconvenientes".