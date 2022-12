Vigilante de TM fue despedido porque arma que usó no estaba autorizada: empresa

Germán Duque, representante legal de la unión temporal que maneja parte de la seguridad en TransMilenio, explicó en mañanas BLU las razones por las que se despidió al vigilante que uso un arma de fogueo en contra de colados agresivos que amenazaron con cuchillo a auxiliares de Policía y celadores.

“[El arma de fogueo] la llevó [el vigilante] a título personal y esa fue su violación a nuestras políticas, porque la empresa no le da armas al vigilante para que las use en su servicio y no le es dado al vigilante armarse por cuenta propia”, declaró el vocero.

Publicidad

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

El representante legal aclaró que en sistema de TransMilenio sí hay personal de vigilancia que cuenta con armas de fuego, pero que les está prohibido usarla contra colados en el sistema. El uso letal de la fuerza, sostuvo, se limita a situaciones en los que hay riesgo para la vida de los usuarios.

“El 39 % de los guardas que prestan servicio en TransMilenio están armados con arma de fuego, no armas de fogueo”, añadió.

Publicidad

Le puede interesar: Momento en que guardia utiliza arma de fogueo para sacar a colados de TransMilenio

“Ese personal que tiene armas de fuego no está para confrontar a quienes accedan al sistema sin validar el pasaje”, sostuvo.

Publicidad

“No le está dado al vigilante, ni siquiera, agredir físicamente al usuario que no quiere validar el pasaje. En el peor de los casos tendrá que dejar entrar al usuario al sistema sin validar el pasaje. Las cámaras del sistema Transmilenio identificarán quién es el usuario que entró sin validar el pasaje, después procederán a identificarlo cuando vuelva a usar el sistema y le aplicarán la multa por evadir el pasaje que es del 50 % de un salario mínimo legal mensual”, complementó Duque.

Escuche aquí las declaraciones del vocero de la empresa de vigilancia en Mañanas BLU:

Publicidad

Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades , hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.

Publicidad