Descubra las series y películas que llegan a Max en mayo de 2024

Llega un nuevo mes y varias plataformas preparan la llegada de nuevas producciones, desde series y películas, que se irán uniendo a sus catálogo a lo largo de mayo de 2024 comoes el caso de Max, la antigua HBO, que ya mostró la lista de productos que estarán disponibles.

Entre lo más destacado son las películas que pasaron por el cine y que llegarán a la plataforma; o la continuación de series que muchos vieron en los últimos meses para seguir contando más de sus historias.

Películas que llegan a Max en mayo 2024



'El exorcista-creyentes': Victor Fielding se ha encargado de criar a su hija Ángela desde que su esposa murió en un terremoto en Haití, pero todo cambiará cuando ella y una amiga pierden el conocimiento tras desaparecer tres días en el bosque sin saber la razón real de este cambio. Su estreno es el 24 de mayo.

'Todas menos tú': la cinta latina, protagonizada por Cassandra Sánchez y Ricardo Abarca, narra una reunión de amigos previa a la boda de uno de ellos que tendrán que afrontar la realidad de saber que la novia le es infiel al novio, por lo que buscarán la forma de que él se de cuenta ante de cometer ese error. Su estreno será el 3 de mayo.

Publicidad

'Mil veces hasta siempre': la película explora la ansiedad de Aza de forma íntima y realista, mostrando cómo estos pensamientos invasivos afectan cada aspecto de su vida. Aza lucha por mantener el control, por encajar en las expectativas sociales y por encontrar la felicidad. A pesar de las dificultades, Aza no se rinde. Su estreno será el 2 de mayo.

Otras películas:



De Vuelta a Las Vegas – 1 de mayo

De Vuelta a la Universidad – 3 de mayo

El Camino de Hill – 10 de mayo

Mi Gran Boda Griega 3 – 10 de mayo

Monolith - 10 de mayo

Casi Estadounidenses – 15 de mayo

Descubriéndome - 15 de mayo

Joika: Una Americana en el Bolshoi – 24 de mayo

Turno Maldito – 31 de mayo

Series que llegan a Max en mayo 2024

'Hacks': nuevos episodios siguen la historia de Deborah Vance que se encuentra en su momento más alto del éxito. Mientras que Ava busca nuevas oportunidades en Los Ángeles, un año luego de que se separaran.

Publicidad

'Pretty Little Liars Summer School': las vacaciones de verano no son como las soñaban nuestras protagonistas. Atrapadas en la aburrida escuela de verano de Millwood High, sus planes de trabajos divertidos y romances emocionantes se ven truncados. Pero eso no es lo peor que les espera.

Otras series