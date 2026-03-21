Cirugía cerebral contra la depresión: Casa Blu del 21 de marzo de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 21 de marzo de 2026:



Carolina Palacio, dermatóloga y tricóloga y directora médica de Hair and Skin Evolution , habló sobre la caída del cabello durante la menopausia y cómo combatirla.

, habló sobre la caída del cabello durante la menopausia y cómo combatirla. William Omar Contreras, neurocirujano funcional , explicó cómo la cirugía cerebral podría ayudar a controlar la depresión.

, explicó cómo la cirugía cerebral podría ayudar a controlar la depresión. Laura Rosas, creadora de La Rosas Diseño Interior, habló sobre sus mejores tips de decoración y transformar su hogar.

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