Cómo manejar los dulces de Halloween con los niños: Casa Blu del 31 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 31 de octubre de 2026:



Alexandra Brauer, CEO de Bern Developer & Real Estate, habló sobre el auge de Panamá como destino para invertir en finca raíz y también para vivir después de la jubilación. Explicó que una inversión inmobiliaria desde 300.000 dólares puede permitir acceder a residencia permanente, mientras que la visa de pensionado exige acreditar una pensión mínima de 1.000 dólares mensuales. Además, destacó beneficios para jubilados en hoteles, transporte, restaurantes, medicamentos y otros servicios, y señaló que los colombianos ya se encuentran entre los principales inversionistas. Entre las zonas con mayor movimiento mencionó Avenida Balboa, Costa del Este, Boquete y Playa Bonita.

Explicó que una inversión inmobiliaria desde 300.000 dólares puede permitir acceder a residencia permanente, mientras que la visa de pensionado exige acreditar una pensión mínima de 1.000 dólares mensuales. Además, destacó beneficios para jubilados en hoteles, transporte, restaurantes, medicamentos y otros servicios, y señaló que los colombianos ya se encuentran entre los principales inversionistas. Entre las zonas con mayor movimiento mencionó Avenida Balboa, Costa del Este, Boquete y Playa Bonita. La Dra. Vanessa Mateus Martínez, nutricionista dietista de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, dio recomendaciones para manejar el consumo de dulces durante Halloween, especialmente entre los niños. Sugirió no convertir la recolección de golosinas en el centro de la celebración, mantener las comidas habituales antes de salir, acordar previamente cuántos dulces se consumirán y repartir el resto durante los días siguientes. También recomendó revisar los empaques y fechas de vencimiento, evitar productos con licor y no prohibir completamente los dulces, pues una restricción excesiva puede favorecer conductas poco saludables con la comida.

Sugirió no convertir la recolección de golosinas en el centro de la celebración, mantener las comidas habituales antes de salir, acordar previamente cuántos dulces se consumirán y repartir el resto durante los días siguientes. También recomendó revisar los empaques y fechas de vencimiento, evitar productos con licor y no prohibir completamente los dulces, pues una restricción excesiva puede favorecer conductas poco saludables con la comida. Andrea Arias Cardona, directora en Latinoamérica de Promoitalia y VM Corporation, explicó en qué consiste el uso del PDRN o polinucleótidos derivados del salmón en medicina estética. Según señaló, estos tratamientos buscan estimular la producción de colágeno y mejorar progresivamente la calidad de la piel sin generar volumen, en línea con una tendencia hacia resultados más naturales. Diferenció los productos cosméticos de venta libre de los tratamientos inyectables, que deben ser aplicados por médicos especializados, y explicó que los resultados pueden tardar entre tres y cuatro meses en hacerse evidentes. También insistió en que este tipo de procedimientos debe realizarse con profesionales capacitados y no únicamente guiándose por el precio.

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