¿Por qué ahora cuesta más encontrar pareja?: Casa Blu del 19 de septiembre de 2026

Actualizado: 19 de sept, 2026
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 19 de septiembre de 2026:
- Tomás Botero, consultor de inversiones inmobiliarias, explicó qué deberían revisar quienes estén pensando en comprar vivienda después del terremoto, especialmente en las zonas afectadas. Recomendó fijarse en el año de construcción del inmueble, pues las edificaciones levantadas después de 1998 incorporan actualizaciones importantes de la norma sismorresistente, y revisar con especial cuidado los elementos no estructurales, como muros, fachadas, cielorrasos o baldosas.
- Leonel ‘Leopi’ Castellanos, coach mexicano de influencia y comunicación de atracción, habló sobre cómo han cambiado las relaciones y la conquista con la llegada de las redes sociales y las aplicaciones de citas. Explicó que tener demasiadas opciones puede dificultar el compromiso y recomendó dejar de abordar cada encuentro con la presión de conquistar y enfocarse primero en conocer personas, conversar y generar conexiones de manera más natural.
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