¿Por qué ahora cuesta más encontrar pareja?: Casa Blu del 19 de septiembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 19 de septiembre de 2026:



Tomás Botero, consultor de inversiones inmobiliarias, explicó qué deberían revisar quienes estén pensando en comprar vivienda después del terremoto, especialmente en las zonas afectadas . Recomendó fijarse en el año de construcción del inmueble, pues las edificaciones levantadas después de 1998 incorporan actualizaciones importantes de la norma sismorresistente, y revisar con especial cuidado los elementos no estructurales, como muros, fachadas, cielorrasos o baldosas .

. Recomendó fijarse en el año de construcción del inmueble, pues las edificaciones levantadas después de 1998 incorporan actualizaciones importantes de la norma sismorresistente, y revisar con especial cuidado los elementos no estructurales, como . Leonel ‘Leopi’ Castellanos, coach mexicano de influencia y comunicación de atracción, habló sobre cómo han cambiado las relaciones y la conquista con la llegada de las redes sociales y las aplicaciones de citas. Explicó que tener demasiadas opciones puede dificultar el compromiso y recomendó dejar de abordar cada encuentro con la presión de conquistar y enfocarse primero en conocer personas, conversar y generar conexiones de manera más natural.

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