¿Por qué están cerrando tantos restaurantes?: Casa Blu del 7 de noviembre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 7 de noviembre de 2026:



Guillermo Henrique Gómez, presidente ejecutivo nacional de Acoga, analizó la crisis que atraviesa el sector gastronómico en Colombia y explicó que el cierre de restaurantes se está presentando en distintos formatos y ciudades. Señaló que el aumento en el precio de los alimentos, los arriendos comerciales, los servicios públicos, los impuestos y los costos laborales han reducido considerablemente los márgenes de los negocios formales. También advirtió que muchos establecimientos han tenido que recortar personal y planteó, como una posible medida de alivio, que el actual impuesto al consumo del 8 % pase al régimen de IVA, permitiendo a los restaurantes descontar impuestos dentro de su estructura de costos.

Señaló que el aumento en el precio de los alimentos, los arriendos comerciales, los servicios públicos, los impuestos y los costos laborales han reducido considerablemente los márgenes de los negocios formales. También advirtió que muchos establecimientos han tenido que recortar personal y planteó, como una posible medida de alivio, que el actual impuesto al consumo del 8 % pase al régimen de IVA, permitiendo a los restaurantes descontar impuestos dentro de su estructura de costos. María Marcela Perdomo, especialista y gerente en Seguridad y Salud en el Trabajo, explicó cómo deben prepararse edificios y conjuntos residenciales para actuar ante un terremoto. Recomendó que los planes de emergencia incluyan un censo actualizado de residentes, rutas de evacuación, puntos de encuentro, ubicación de botiquines, extintores y camillas, además de brigadas activas. Durante un sismo aconsejó agacharse, protegerse y sujetarse, esperar a que pase el movimiento antes de evacuar y posteriormente utilizar siempre las escaleras. También recomendó contar con una mochila de emergencia con agua, linterna, silbato, efectivo, radio, medicamentos, alimentos no perecederos y elementos para las mascotas.

Recomendó que los planes de emergencia incluyan un censo actualizado de residentes, rutas de evacuación, puntos de encuentro, ubicación de botiquines, extintores y camillas, además de brigadas activas. Durante un sismo aconsejó agacharse, protegerse y sujetarse, esperar a que pase el movimiento antes de evacuar y posteriormente utilizar siempre las escaleras. También recomendó contar con una mochila de emergencia con agua, linterna, silbato, efectivo, radio, medicamentos, alimentos no perecederos y elementos para las mascotas. Karol Suescún, psicóloga de la Universidad de Antioquia y creadora de la comunidad DECIDE, habló sobre los retos de volver a conocer personas después de los 40 años, especialmente tras un divorcio, una separación o una relación larga. Explicó que uno de los errores más frecuentes es volver a las citas con miedo a sufrir y crear listas de exigencias tan altas que los encuentros terminan pareciéndose a entrevistas de trabajo. Su propuesta busca generar espacios presenciales para conocer personas, hacer nuevos amigos y construir relaciones de manera más natural, mediante una comunidad con actividades periódicas y un proceso previo de entrevista para quienes participan.

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