Vacunas para adultos mayores y cómo evitar la quiebra: Casa Blu del 17 de octubre de 2026

Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 17 de octubre de 2026:



El Dr. Robinson Cuadros, especialista en geriatría, habló sobre la importancia de la vacunación en los adultos mayores y explicó que el sistema inmunológico empieza a debilitarse después de los 50 años , especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, sedentarismo o fragilidad. Recordó la importancia de vacunas como influenza, COVID-19, tosferina, neumococo y herpes zóster, y destacó la llegada de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial para esta población. También advirtió que una infección respiratoria puede generar complicaciones graves en mayores de 65 años y defendió la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación para esta población.

, especialmente en personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, sedentarismo o fragilidad. Recordó la importancia de vacunas como influenza, COVID-19, tosferina, neumococo y herpes zóster, y destacó la llegada de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial para esta población. También advirtió que una infección respiratoria puede generar complicaciones graves en mayores de 65 años y defendió la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación para esta población. Sandra Restrepo, directora ejecutiva de Cotelco Antioquia, presentó Colombia Travel Expo Mi Tierra Querida, que se realizará del 29 al 31 de octubre en Plaza Mayor Medellín, con entrada gratuita y presencia de alrededor de 28 departamentos . La feria tendrá oferta turística, gastronomía, artesanías, agenda académica y paquetes para quienes quieran planear sus próximas vacaciones. Restrepo también explicó que el sector hotelero de Medellín ha tenido un año complejo, con ocupaciones cercanas al 54 % y 58 %, frente a niveles superiores al 70 % registrados anteriormente, en medio de una mayor competencia con las viviendas turísticas y las rentas cortas.

. La feria tendrá oferta turística, gastronomía, artesanías, agenda académica y paquetes para quienes quieran planear sus próximas vacaciones. Restrepo también explicó que el sector hotelero de Medellín ha tenido un año complejo, con ocupaciones cercanas al 54 % y 58 %, frente a niveles superiores al 70 % registrados anteriormente, en medio de una mayor competencia con las viviendas turísticas y las rentas cortas. Nina Ovalle, empresaria e influencer, contó cómo perdió cerca de $1.000 millones en una fábrica de alimentos y cómo esa experiencia la llevó a crear el Método Antiquiebra, con el que busca ayudar a empresarios a detectar a tiempo si un negocio puede recuperarse o si es necesario cerrarlo antes de aumentar las deudas. Entre sus recomendaciones están separar las emociones de los números, reducir gastos sin afectar el servicio, renegociar con proveedores y analizar con rapidez si existe una posibilidad real de recuperar el flujo de caja. También señaló que, cuando un negocio no logra corregir sus pérdidas en el corto plazo, puede ser mejor cerrar antes de seguir descapitalizándose.

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