A María Isabel Rueda no le importan los pobres: Petro responde a críticas

En una carta, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro , respondió las críticas que hizo la periodista María Isabel Rueda a los resultados de la ‘Bogotá Humana’ a través de una columna de opinión , asegurando que a ella no le importa la pobreza ni la desigualdad social. (Lea también: María Isabel Rueda no asistirá a citación que le hizo la Fiscalía General )

Publicidad

“Para ella los pobres, las víctimas, grupos marginados y discriminados son invisibles. Para ella solo es válido la ALO, las autorrutas de Vargas Lleras y el cemento, que significa grandes contrataciones. Negocios privados en últimas, lo demás es populismo, no sirve”, expresa Petro.

El mandatario capitalino cuestionó que si el DANE afirma que en su alcaldía se sacó a medio millón de personas de la pobreza, por qué no es objeto de análisis de la periodista.

Publicidad

Petro además defendió que su programa no dejó que negocios como los de Saludcoop prosperaran con la muerte de las personas, así los hermanos de María Isabel Rueda se enriquecieran en ellos o en los despachos de la extrema derecha de la Procuraduría.

Publicidad

“Es el egoísmo social, arribista y discriminador que ha producido una de las peores violencias del mundo. Nos asignan la producción del odio de clases pero ese sector social odia por completo ver un Estado preocupado por la desigualdad, solo lo quiere al servicio de su consumo”, arremetió.

Esta es la carta del alcalde Gustavo Petro:

Publicidad

Mucho cemento y nada de cerebro

Publicidad

Por Gustavo Petro

Al tratar de mostrar María Isabel Rueda que mi gobierno es un desastre que no se debe repetir, olvida un hecho absolutamente aleccionador sobre la “periodista”: No menciona siquiera los propósitos de Bogotá Humana, sino los de ella, los que quisiera ella que fueran los propósitos del gobierno distrital.

Publicidad

Los propósitos de Bogotá Humana son: 1. Superar la segregación social; 2. Adaptar la ciudad al cambio climático y 3. Fortalecer el poder público



Ni una mención al respecto.

Publicidad

Si el DANE afirma que Bogotá Humana sacó medio millón de personas de la pobreza hasta el momento, porque no es objeto de análisis de María Isabel, así sea para refutarlo? Por qué no le interesa? Por qué no lo ve como una obra del gobierno?

A María Isabel no le importa la pobreza, ni la desigualdad social. Para ella los pobres y su suerte, las víctimas, los grupos marginados y discriminados son invisibles, o los invisibiliza

Publicidad

María Isabel invisibiliza la pobreza y por tanto la lucha de Bogotá Humana por superarla.

Publicidad

Para ella solo es valido la ALO, las autorrutas de Vargas Lleras y el cemento, que significa grandes contrataciones. Negocios privados en últimas, lo demás es populismo, no sirve.

Pero María Isabel no esta sola, ella no quiere ver políticas para superar la pobreza, como una parte pudiente de la sociedad no las quiere ver tampoco: Es el egoísmo social, arribista y discriminador que ha producido una de las peores violencias del mundo.

Publicidad

Nos asignan la producción del odio de clases pero ese sector social odia por completo ver un Estado preocupado por la desigualdad, solo lo quiere al servicio de su consumo, de su manera de vivir y entender el mundo, les asquea la democracia y la paz.

Publicidad

Pues Bogotá Humana sacó medio millón de personas de la pobreza, y recuperó humedales y sembró casi 200.000 arboles, y priorizó la educación pública y no hizo de ella un negocio de contratistas, y elevó el valor de las empresas públicas y no las dejó privatizar, y llevó médicos a los barrios pobres y logró bajar sustancialmente la mortalidad infantil y materna y logró que ningún niño muriera de hambre en Bogotá y no dejó que negocios como los de Saludcoop prosperaran con la muerte de las gentes, así los hermanos de María Isabel se enriquecieran en ellos o en los cómodos despachos de la extrema derecha en la Procuraduría.

Al contrario de María Isabel, creo que Bogotá Humana debe profundizar y continuar.