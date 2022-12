Alberto Contador ganó la etapa 20 y se posiciona virtual campeón de La Vuelta

El español Alberto Contador (Tinkoff-Saxo), consolidó el liderato de la Vuelta 2014 en el

Puerto de Ancares (Lugo) a falta de una etapa que le permite prácticamente disfrutar de su tercer triunfo en esta prueba "salvo percance".

"Hay que esperar hasta mañana, pero con la diferencia que he sacado salvo un percance está bien", ha afirmado tras sumar su segunda victoria de etapa tras La Farrapona.

"La táctica que teníamos para esta etapa era sencilla, seguir la rueda de Chris Froome (Sky) si tienes piernas porque podía jugar con la ventaja que tenía", ha manifestado.

El de Pinto ha asegurado que estaba "contentísimo" en una Vuelta en la que se ha impuesto "en las dos etapas reinas, no puedo pedir más".

De su pulso con el británico de origen keniano ha destacado que le "motiva" jugarse "la carrera con un hombre como Froome, con su palmarés y porque es un corredor referencia a nivel mundial en las carreras por etapas".

También ha reconocido que sabía que cuando más atento tenía que estar era cuando cambiase de ritmo Froome, algo que hizo en varias ocasiones en la última ascensión. "No es sencillo, porque cuando parece que no tiene fuerzas lo cambia muy duro y sabes que tienes que responder y he podido aguantar", ha dicho.

De las tres Vueltas, con la de 2014, que va a tener en su palmarés, "salvo percance", ha catalogado como "la más especial la de 2012 con la victoria en Fuente Dé, pero por nivel de participación ésta es la mejor".

Alberto Contador ha recordado que esta temporada, en todas las pruebas por etapas que ha participado las ha finalizado entre los dos primeros salvo el Tour de Francia que abandonó por caída, por eso cree que "no podía pedir una temporada mejor".

"Toda la temporada ha sido un reto y cuando la gente me preguntaba si era el Tour les contestaba que era la temporada entera", ha asegurado.

"Ningún año he trabajado tanto como el 2014 y la única 'espinita' clavada que tengo es la saber hasta dónde podía llegar en el Tour", ha analizado.

También ha recordado que en el año 2013 "parecía que habían pasado mis mejores años por circunstancias que me sirvieron para trabajar más duro y en éste he vuelto a estar en todo momento en el podio".

De la próxima temporada ha señalado que "todo empezará de cero, pero motiva pelear contra los mejores y hacerlo contra Froome será una motivación extra".

EFE