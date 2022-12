Así quedó el calendario completo de la Liga Águila

Este miércoles se realizó el sorteo la Liga Águila masculina, femenina, el Torneo Águila y la Copa Águila en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Publicidad

El próximo 3 de febrero inicia la primera jornada del campeonato, que ahora contará con 19 fechas, sin jornada de clásicos y el campeón se conocerá el 3 de junio.

El vigente campeón Millonarios iniciará la defensa del título ante Boyacá Chicó en condición de visitante, mientras que Santa Fe, último subcampeón, se medirá ante Patriotas en el estadio El Campín.

Publicidad

Le podría interesar: La Liga Águila es mejor que la Bundesliga, según nuevo escalafón IFFHS

Publicidad

Otro de los duelos destacados de la primera jornada es Nacional ante Tolima en el estadio Atanasio Gitardot.

Medellín vs. Huila, Cali vs. Envigado, Rionegro vs. Pasto, Junior vs. Bucaramanga, Once Caldas vs, jaguares, Equidad vs. Alianza y Leones vs. América completan la jornada que comienza el próximo 4 de febrero.

Publicidad