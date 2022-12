Así votó James para el premio de mejor jugador de la FIFA

La ceremonia de entrega de los Premios "The Best" de la FIFA no deparó sorpresas este lunes en Londres, con el Real Madrid como gran triunfador.

Tras el evento, se conocieron los votos de los capitanes de las distintas selecciones y James Rodríguez eligió a sus excompañeros en Real Madrid, Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos, y a Robert Lewndowski, con quien actualmente comparte plantilla, como los mejores de la temporada.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo, fue elegido mejor jugador por la FIFA por segundo año consecutivo, en el que puede ser el preámbulo del Balón de Oro, que será entregado en diciembre por la revista France Football.

Como era de esperar, el conjunto blanco se hizo con los dos premios estelares de la noche, después de conquistar la liga española y la 'Champions' la temporada pasada.

El galardón al mejor entrenador recayó en el francés Zinedine Zidane, que el año pasado se quedó a las puertas en detrimento del italiano Claudio Raniero, ganador de la Premier con el Leicester.

