Falleció ciclista Cristian Camilo Muñoz tras accidente en Francia: colombiano competía con NU

El ciclismo colombiano está de luto tras confirmarse la muerte de Cristian Camilo Muñoz Lancheros, corredor del equipo Nu Colombia, luego de complicaciones médicas derivadas del accidente que sufrió durante el Tour du Jura, en Francia.

El fallecimiento fue informado este viernes, 24 de abril, por la escuadra nacional y posteriormente lamentado por la Federación Colombiana de Ciclismo.

Según el comunicado oficial del equipo, el pedalista boyacense, de 30 años, había recibido atención médica inicial tras la caída ocurrida el pasado sábado, cuando sufrió una lesión en una rodilla.

Sin embargo, después, durante una nueva valoración médica en España, se detectaron complicaciones asociadas con una infección que obligó a tratamiento especializado. En las últimas horas, su condición se agravó y falleció pese a los esfuerzos médicos.



¿Qué se sabe del accidente de Cristian Camilo Muñoz en Francia?

De acuerdo con la información entregada por Nu Colombia, el accidente se presentó durante la disputa del Tour du Jura, competencia del calendario europeo en la que el colombiano estaba participando con el equipo.



Tras la caída, Muñoz fue atendido inicialmente en territorio francés. Posteriormente, cuando la escuadra llegó a Oviedo, en España, volvió a ser valorado en un centro asistencial donde se identificaron nuevas complicaciones de salud.

En señal de duelo, el equipo anunció su retiro de la Vuelta a Asturias.



¿Quién era Cristian Camilo Muñoz?

Nacido en Ventaquemada, Boyacá, Muñoz era uno de los corredores colombianos con trayectoria en el ciclismo nacional e internacional.

Su recorrido deportivo incluyó pasos por estructuras como UAE Team Emirates entre 2019 y 2021, además de procesos en Coldeportes Zenú, EPM-Scott y, desde 2024, en Nu Colombia.

Publicidad

Dentro de sus resultados más destacados aparecen:



Campeón de montaña en el Clásico RCN

Victorias de etapa en la Clásica de Anapoima

Triunfos en la Vuelta a Boyacá

Título por puntos en la Vuelta de la Juventud

Etapa ganada en el Giro Ciclístico d’Italia sub-23

La Federación Colombiana de Ciclismo destacó su “entrega, disciplina y calidad humana”, mientras su equipo lo recordó como un corredor cercano a sus compañeros y con espíritu competitivo.

En su pronunciamiento oficial, Nu Colombia expresó que acompaña a la familia del deportista, así como a sus compañeros y a la comunidad ciclística nacional.

La Federación Colombiana de Ciclismo también emitió un mensaje de condolencia dirigido a sus familiares, a la Liga de Ciclismo de Boyacá, al equipo y al entorno deportivo que acompañó la carrera del corredor.