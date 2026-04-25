Habla papá del ciclista colombiano Cristian Muñoz que murió tras accidente en Francia

El ciclismo colombiano sigue de luto tras la muerte de Cristian Camilo Muñoz Lancheros, quien falleció luego de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido durante el Tour du Jura.

En medio del dolor, su padre, Luis Muñoz, entregó desgarradores detalles a Noticias Caracol sobre lo ocurrido en los días posteriores a la caída y el deterioro de su salud.

Según relató, el propio ciclista le alcanzó a contar cómo fue el momento del accidente en territorio francés. “El sábado fue el accidente. Según lo que él me comentó, dijo: ‘Pa’, me descolgaron un poquito subiendo y empecé a bajar, y los carros ya, pero uno se salió y me cogió con el espejo, me botó a la montaña y me dañó mi rodilla’”, narró.

Lo que en principio parecía una lesión en la rodilla terminó agravándose con el paso de los días. De acuerdo con el testimonio de su padre, comenzaron a aparecer señales preocupantes en su estado de salud.



Le estaba preocupando porque la pierna ya se le estaba cangrinando mucho y que ya iba la gangrena en el tobillo y que él iba pasando los dedos Explicó el padre del ciclista

Tras ser atendido inicialmente en Francia, Muñoz fue trasladado a España, donde nuevas valoraciones médicas detectaron complicaciones asociadas a una infección de difícil manejo. Su condición se agravó en las últimas horas y finalmente falleció en Oviedo, pese a los esfuerzos del personal médico.

Cristian Camilo Muñoz Foto: IG Cristian Camilo Muñoz

La noticia ha generado profunda tristeza en Boyacá, su tierra natal, donde no solo lo recuerdan por su talento deportivo, sino también por su humildad y arraigo al campo. Su padre evocó con dolor los momentos compartidos fuera de las carreteras. “Me acompañó su merced en el campo… eso es lo que más me duele. A él en especial le gustaba su campo”, expresó.

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Cristian Camilo Muñoz, de 30 años, había construido una destacada trayectoria en el ciclismo nacional e internacional, con paso por equipos como UAE Team Emirates y recientemente en Nu Colombia. Era reconocido por su capacidad como escalador, una cualidad que lo llevó a destacarse en múltiples competencias.

“Él tenía, digamos, que con su sacrificio, con su disciplina, logra ser un gran escalador. Era su fuerte la escalada”, recordó una de las voces cercanas a su proceso deportivo.

La partida del ciclista también tocó a figuras del pelotón internacional. El colombiano Nairo Quintana le dedicó una victoria de etapa en la Vuelta a Asturias, resaltando el vacío que deja su ausencia. “Un niño que tenía muchísima vida por delante, muchísimo que dar en el deporte y al país”, señaló su padre.

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En medio del dolor, la familia enfrenta ahora el proceso de repatriación del cuerpo. Entre lágrimas, Luis Muñoz hizo un pedido que refleja la dimensión de su pérdida: “No me lo vayan a hacer cremar, por favor. Yo lo quiero tener, ese cuerpo, lo quiero volver a ver al menos un mes”.

Hoy, el ciclismo colombiano despide a un corredor que no solo luchó en las carreteras de Europa, sino también en la vida diaria, trabajando junto a su familia en el campo. Su historia queda como testimonio de esfuerzo, disciplina y amor por sus raíces.