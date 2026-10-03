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Nairo Quintana recibió homenaje del pelotón antes de su última carrera como profesional

El ciclista colombiano fue homenajeado antes del Giro de Emilia, prueba en la que cerrará 17 temporadas como profesional y que tiene un significado especial en su carrera, pues allí se coronó campeón en 2012.

Homenaje a Nairo Quintana en el Giro dell’Emilia
Homenaje a Nairo Quintana en el Giro dell’Emilia
Foto: AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

El pelotón que participa en el Giro a Emilia ha homenajeado al ciclista colombiano Nairo Quintana (Movistar) justo antes de iniciar la prueba con la que pondrá fin a 17 temporadas como ciclista profesional.

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Todos los participantes en la carrera que comenzó en Ferrara y acabará en Bolonia tras 197,9 kilómetros de recorrido hicieron un pasillo con sus bicicletas a Quintana, que, sonriente, cruzó el mismo agradeciendo a todos el cariño mostrado.

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La elección del Giro de Emilia para su despedida tiene además un significado especial para el boyacense. Quintana ganó esta misma prueba en 2012, durante su primera temporada con el Movistar, imponiéndose en la exigente subida a San Luca, uno de los primeros triunfos importantes de su carrera en Europa.

Nairo Quintana, que luce el dorsal 81 en esta última carrera, pone fin a su dilatada y exitosa trayectoria, en la que entre otros logros, ha ganado el Giro de Italia en 2014 y la Vuelta a España en 2016 y fue tercero en el Tour de Francia 2026, así como dos veces ha ganado la Tirreno-Adriático, y una la Volta a Cataluña, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

El colombiano monta una bicicleta especial con detalles de su vida deportiva, con el rojo de la Vuelta, el rosa del Giro y una línea azul que recorre la parte superior y representa el camino que hacía con su bici desde su casa hasta la escuela cuando era pequeño.

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La jornada terminará precisamente en Bolonia, en el tradicional ascenso al Santuario de San Luca, escenario en el que Quintana celebró aquel triunfo de 2012 y donde ahora cerrará, 14 años después, su trayectoria en el ciclismo profesional.

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