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Marco Brenner se impone en la etapa 14 de la Vuelta a España mientras Mas reafirma el maillot rojo

Enric Mas mantiene el liderato de la Vuelta a España tras la etapa 14, mientras Felix Gall subió al segundo lugar de la general.

Marco Brenner
El ciclista alemán Marco Brenner , celebra su victoria en la meta de la 14ª etapa de La Vuelta a España, de 154,5 km de recorrido entre Jaén y la Sierra de la Pandera, este sábado.
Foto: EFE
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de sept, 2026

El alemán Marco Brenner se impuso en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Jaén y La Pandera, de 154,5 km de recorrido, en la que reforzó el maillot rojo el español Enric Mas.

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Marco Brenner le ganó el pulso al colombiano Santiago Buitrago, a quien batió en un esprint entre dos. La tercera plaza fue para el español Cristian Rodríguez, a 11 segundos.

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Por detrás, la lucha entre los favoritos dejó como principal beneficiado a Enric Mas, quien entró en meta junto al austríaco Felix Gall, ambos a 4 minutos y 13 segundos del ganador.

Los dos lograron aventajar en 25 segundos al esloveno Primoz Roglic, quien perdió además la segunda posición de la clasificación general.

Mas sigue al frente de la Vuelta con 2 minutos y 6 segundos de ventaja sobre Gall, mientras Roglic es tercero a 2 minutos y 10 segundos. El esloveno busca su quinta victoria en la ronda española.

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La Vuelta continuará este domingo con la etapa 15, entre Palma del Río y Córdoba, sobre un recorrido de 189,7 kilómetros, antes del segundo día de descanso de la competencia.

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Clasificación general tras etapa 13 Vuelta a España

  1. Enric Mas Nicolau — 49h 28' 12''
  2. Felix Gall — + 2' 06''
  3. Primož Roglič — + 2' 10''
  4. Richard Carapaz — + 4' 24''
  5. Oscar Onley — + 5' 44''
  6. Jakob Omrzel — + 6' 14''
  7. Mattias Skjelmose — + 6' 49''
  8. Cristian Rodríguez — + 7' 01''
  9. Clément Berthet — + 7' 19''
  10. Sepp Kuss — + 8' 55''
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