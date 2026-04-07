En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Secuestro niña Bogotá
Misión Artemis II
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Paul Seixas gana en solitario la segunda etapa y refuerza su liderato en la Itzulia 2026

Paul Seixas gana en solitario la segunda etapa y refuerza su liderato en la Itzulia 2026

El francés ganó en solitario la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco y reforzó su liderato. El ciclista de 19 años suma su cuarto triunfo del año y se mantiene líder en la general.

Publicidad

Publicidad

Publicidad