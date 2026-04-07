Paul Seixas gana en solitario la segunda etapa y refuerza su liderato en la Itzulia 2026

Paul Seixas es el ganador de la segunda etapa del Tour del País Vasco. El francés defendió su liderato y completa su cuarto triunfo del año: una etapa en el Tour del Algarve, el Clásico de Ardèche y las dos primeras etapas del Tour del País Vasco.



El francés Paul Seixas también es primero en la general

Aún es prematuro afirmar que podría llevarse la competencia y terminar primero; sin embargo, el joven procedente de Lyon dio un golpe este martes al ganar en solitario la segunda etapa de la “Itzulia” (Vuelta al País Vasco), con final en alto en Cuevas de Mendukilo.

El corredor galo, de 19 años y del equipo Decathlon CMA CGM, refuerza así su maillot amarillo de líder de la general, tras esta segunda victoria de su carrera en una prueba de categoría World Tour. De adjudicarse la victoria final en el País Vasco, se convertiría en el primer corredor francés en ganar una prueba por etapas desde Christophe Moreau, en 2007, en el Critérium du Dauphiné.

En esta etapa de 164,1 kilómetros, con salida en Pamplona y más de 3.300 metros de desnivel acumulado, Seixas atacó a seis kilómetros de la cima de la principal dificultad del día, San Miguel de Aralar, para dejar a más de un minuto a un grupo liderado por el danés Mattias Skjelmose.



Uno de los damnificados del día fue el escalador vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step), quien se fue al suelo en una bajada a cerca de diez kilómetros de la meta. Aunque en las imágenes televisivas se le veía tendido sobre el asfalto, el corredor, con dos terceros puestos en el Giro de Italia, logró llegar a meta y terminar la etapa.

La tercera etapa será este miércoles, 8 de abril, y contará con 152,8 kilómetros, con salida y meta en Basauri, en la periferia de Bilbao.



Harold Tejada es noveno en la general

Paul Seixas fue el ganador tras completar los 164,1 kilómetros en 4 horas, 11 minutos y 48 segundos. La clasificación la completaron Mattias Skjelmose y Primož Roglič, ambos a 1 minuto y 25 segundos, seguidos por un grupo amplio con el mismo tiempo. El colombiano Harold Tejada fue décimo, a 1 minuto y 43 segundos, mientras que Isaac Del Toro registró ese mismo tiempo y Juan Ayuso cedió 2 minutos y 29 segundos en la jornada.

Publicidad

Asimismo, la clasificación general de la Vuelta al País Vasco mantiene a Paul Seixas como líder, con un tiempo acumulado de 4 horas, 28 minutos y 47 segundos. Lo siguen Primož Roglič, a 1 minuto y 59 segundos, y Florian Lipowitz, a 2 minutos y 8 segundos. Mattias Skjelmose y Ben Tulett completan los cinco primeros. El colombiano Harold Tejada aparece en la novena posición de la general, a 2 minutos y 48 segundos del líder, manteniéndose dentro del grupo de los diez mejores de la competencia.

