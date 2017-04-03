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Blu Radio  / Vuelta al País Vasco

Vuelta al País Vasco

  • Seixas hoy
    AFP
    Ander GUILLENEA/AFP
    Ciclismo

    Paul Seixas queda a un paso de ganar la Vuelta al País Vasco tras la quinta etapa

    Harold Tejada fue sexto en la quinta etapa y se mantiene en el top 10 de la general, a 4:29 del líder Paul Seixas, a falta de la última jornada de la Vuelta al País Vasco.

  • Pais vasco
    AFP
    ANDER GUILLENEA/AFP
    Ciclismo

    Paul Seixas gana en solitario la segunda etapa y refuerza su liderato en la Itzulia 2026

    El francés ganó en solitario la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco y reforzó su liderato. El ciclista de 19 años suma su cuarto triunfo del año y se mantiene líder en la general.

  • Jonas Vingegaard
    Jonas Vingegaard
    Foto. AFP
    Ciclismo

    Jonas Vingegaard también sufrió un neumotórax y una contusión pulmonar

    Vigente doble ganador del Tour de Francia, Vingegaard, de 27 años, se vio involucrado en una violenta caída, junto con otros dos pesos pesados como Remco Evenepoel y Primoz Roglic en la Vuelta la país Vasco.

  • Sergio Luis Henao: "En el País Vasco es una carretera donde caben dos corredores y quieren ir 40"
    Sergio Luis Henao: "En el País Vasco es una carretera donde caben dos corredores y quieren ir 40"
    Foto: captura de video
    Ciclismo

    Sergio Luis Henao: "En el País Vasco es una carretera donde caben dos corredores y quieren ir 40"

    El ciclista colombiano analizó lo sucedido en la caída en el País Vasco y recalcó que con carreteras muy angostas, por lo que, en cualquier momento, se puede presentar una caída.

  • Jay Vine sufrió "fracturas en el raquis cervical y en dos vértebras" tras caída en el País Vasco
    Jay Vine sufrió graves lesiones ante la caída en la Vuelta al País Vasco
    X: @TeamEmiratesUAE
    Ciclismo

    Jay Vine sufrió "fracturas en el raquis cervical y en dos vértebras" tras caída en el País Vasco

    A través de sus redes sociales el UEA Emirates entregó el parte médico del ciclista australiano y recalcó que "está consiente y puede hablar". Conozca los detalles de esta caída.

  • Jonas Vingegaard
    Jonas Vingegaard
    Foto. AFP
    Ciclismo

    Jonas Vingegaard sufrió fracturas de clavícula y costillas por caída en Vuelta al País Vasco

    En la caída también se vieron involucrados los principales favoritos Primoz Roglic y Remco Evenepoel, quienes también abandonaron la carrera.

  • Caída masiva en la Vuelta al País Vasco
    Caída masiva en la Vuelta al País Vasco
    Foto: tomada de X @Noticiclismo1
    Ciclismo

    Escalofriantes imágenes: grave caída masiva en Vuelta al País Vasco; Vingegaard salió en ambulancia

    La caída se dio cuando uno de los ciclistas se deslizó en una de las curvas de la etapa cuatro. Tras de él cayeron varios del pelotón y resultaron tendidos en el césped al lado de la carretera.

  • sergio huigita bora pais vasco foto twitter.jpg
    Sergio Higuita en la Vuelta al País Vasco
    Foto: @BORAhansgrohe
    Ciclismo

    Sergio Higuita ganó el esprint de la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco

    El colombiano Sergio Higuita ahora es octavo en la carrera ciclística a 38 segundos del líder Jonas Vingegaard.

  • Sergio Higuita.jpeg
    Ciclista colombiano Sergio Higuita.
    Foto: AFP.
    Deportes

    Sergio Higuita, feliz por triunfo de su equipo en segunda etapa de la Vuelta al País Vasco

    El ciclista de Medellín Sergio Higuita, ganador de la Volta en 2022, se refirió a un desenlace de etapa complicado, con una bajada trepidante hasta la localidad navarra en España.

  • ciclista.JPG
    Ciclista neerlandés Lieuwe Westra,
    Foto: Twitter @Alpe__dHuezBT.
    Ciclismo

    Fallece el ciclista neerlandés Lieuwe Westra, a los 40 años, tras sufrir depresión

    En su biografía, publicada en 2018, Lieuwe Westra reconoció haber utilizado la cortisona, una sustancia prohibida por el reglamento antidopaje. Se retiró de manera inesperada en 2017.

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