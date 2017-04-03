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Vuelta al País Vasco
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Paul Seixas queda a un paso de ganar la Vuelta al País Vasco tras la quinta etapa
Harold Tejada fue sexto en la quinta etapa y se mantiene en el top 10 de la general, a 4:29 del líder Paul Seixas, a falta de la última jornada de la Vuelta al País Vasco.
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Paul Seixas gana en solitario la segunda etapa y refuerza su liderato en la Itzulia 2026
El francés ganó en solitario la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco y reforzó su liderato. El ciclista de 19 años suma su cuarto triunfo del año y se mantiene líder en la general.
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Jonas Vingegaard también sufrió un neumotórax y una contusión pulmonar
Vigente doble ganador del Tour de Francia, Vingegaard, de 27 años, se vio involucrado en una violenta caída, junto con otros dos pesos pesados como Remco Evenepoel y Primoz Roglic en la Vuelta la país Vasco.
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Sergio Luis Henao: "En el País Vasco es una carretera donde caben dos corredores y quieren ir 40"
El ciclista colombiano analizó lo sucedido en la caída en el País Vasco y recalcó que con carreteras muy angostas, por lo que, en cualquier momento, se puede presentar una caída.
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Jay Vine sufrió "fracturas en el raquis cervical y en dos vértebras" tras caída en el País Vasco
A través de sus redes sociales el UEA Emirates entregó el parte médico del ciclista australiano y recalcó que "está consiente y puede hablar". Conozca los detalles de esta caída.
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Jonas Vingegaard sufrió fracturas de clavícula y costillas por caída en Vuelta al País Vasco
En la caída también se vieron involucrados los principales favoritos Primoz Roglic y Remco Evenepoel, quienes también abandonaron la carrera.
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Escalofriantes imágenes: grave caída masiva en Vuelta al País Vasco; Vingegaard salió en ambulancia
La caída se dio cuando uno de los ciclistas se deslizó en una de las curvas de la etapa cuatro. Tras de él cayeron varios del pelotón y resultaron tendidos en el césped al lado de la carretera.
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Sergio Higuita ganó el esprint de la quinta etapa de la Vuelta al País Vasco
El colombiano Sergio Higuita ahora es octavo en la carrera ciclística a 38 segundos del líder Jonas Vingegaard.
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Sergio Higuita, feliz por triunfo de su equipo en segunda etapa de la Vuelta al País Vasco
El ciclista de Medellín Sergio Higuita, ganador de la Volta en 2022, se refirió a un desenlace de etapa complicado, con una bajada trepidante hasta la localidad navarra en España.
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Fallece el ciclista neerlandés Lieuwe Westra, a los 40 años, tras sufrir depresión
En su biografía, publicada en 2018, Lieuwe Westra reconoció haber utilizado la cortisona, una sustancia prohibida por el reglamento antidopaje. Se retiró de manera inesperada en 2017.