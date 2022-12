Colombiano Luis Suárez, figura en España y en la mira de grandes clubes europeos

El gerente del club deportivo Versalles, Valdomiro Viana, equipo donde se formó Luis Suárez, delantero colombiano del Real Zaragoza, habló en Blog Deportivo sobre la evolución del jugador en España y estar en la mira de grandes clubes europeos.

Valdomiro contó en Blog Deportivo que, pese al buen rendimiento y talento de ‘El samario’, ningún técnico de algún equipo nacional lo tuvo en cuenta.

"En ninguna Selección Colombia, ni sub 15 ni sub 17 ni sub 20 estuvo. El equipo profesional de nuestra ciudad tampoco lo miró", relató el gerente del Club Deportivo Versalles.

En la actualidad, Luis Suárez, a su corta edad, brilla en el Real Zaragoza y recibe ofertas de equipos como el Atlético de Madrid y la Sociedad Deportiva Lazio, según lo confirmó su formador Valdomiro Viana.

A su vez, confirmó que en los próximos días el Watford evalua una opción de compra del jugador.

"La opción de compra del Watford está en 600.000 euros", informó Valdomiro en Blog Deportivo.

Escuche aquí la entrevista completa: