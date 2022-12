¿Cómo se calcula ahora el ránking FIFA?

LA FIFA aplicó una nueva fórmula para calcular la Clasificación Mundial FIFA desde el mes de agosto de 2018. El nuevo método fue aprobado por el Consejo de la FIFA.



Esta nueva versión se denominó ‘SUM’, ya que se basa en sumar o restar los puntos ganados o perdidos en un partido de los puntos totales que se tenían hasta ese momento, en lugar de promediar puntos por partido durante un periodo determinado de tiempo, como era el caso en la versión anterior de la clasificación mundial.

Los puntos que se suman o se restan se determinan en parte por el potencial relativo de los dos contendientes, y se tiene en cuenta la expectación lógica de que las selecciones mejor clasificadas tienen más probabilidades de obtener un resultado positivo contra aquellas selecciones que ocupan posiciones más retrasadas.



La fórmula del algoritmo SUMA es la siguiente:



P = PAntes + I * G (W – We)



PAntes: puntos antes del partido



I: importancia del partido



• I = 05: amistosos disputados durante los periodos fijados en el calendario internacional

masculino



• I = 10: amistosos disputados durante los periodos fijados en el calendario internacional

masculino



• I = 15: partidos de la fase de grupos de la liga de naciones



• I = 25: play-offs y finales de la liga de naciones



• I = 25: partidos de clasificación para la fase final de las competiciones de las confederaciones y

para la de la Copa Mundial de la FIFA



• I = 35: partidos de la fase final de las competiciones de las confederaciones hasta

los cuartos de final



• I = 40: partidos de la fase final de las competiciones de las confederaciones a partir de los cuartos

de final; todos los partidos de la Copa FIFA Confederaciones



• I = 50: partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ hasta los cuartos de final



• I = 60: partidos de la fase final de la Copa Mundial de la FIFA™ a partir de los cuartos de final



W: resultado del partido



• 1 = victoria; 0.5 = empate; 0 = derrota



We: resultado esperado del partido



We = 1 / (10(-dr/600) + 1)



Con dr = diferencia entre los puestos en la clasificación de los dos equipos, es decir, dr = [PAntes de la selección A – PAntes de la selección B]



Ejemplo:



La Selección Colombia tiene 1300 puntos antes del partido y gana un clasificatorio continental contra la Argentina, que tiene 1500 puntos.



Para la Selección Colombia, la fórmula es: P=1300+25*(1–(1/(10 exp (-(1300–1500)/600) +1)))



Para la Selección Argentina, la fórmula es: P = 1500 + 25 * (0- (1 / 10(-(1.500-1.300)/600) + 1))



Por tanto, la selección Colombia gana 17 puntos y tiene P = 1317 después del partido. Mientras que Argentina pierde la misma cantidad de puntos, y por tanto, termina con 1483 puntos después del partido.