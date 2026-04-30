Copa universitaria de golf 2026: formato, equipos y sedes en Colombia

Este jueves 30 de abril, el Club Campestre Guaymaral recibirá a 96 jugadores de las universidades de los Andes, el Rosario, el Externado, el CESA, la Javeriana y La Sabana. Estos jóvenes disputarán la primera edición del torneo bajo el formato Ryder Cup. En esta modalidad, 16 jugadores por equipo se enfrentarán en duelos interuniversitarios que exigen tanto precisión técnica como una profunda estrategia grupal.

El certamen valida un proceso donde el rigor académico y la disciplina del golf convergen, permitiendo que el talento joven se mantenga activo en un entorno de alto nivel. Para los organizadores, el evento tiene un potencial sólido: “Esta es una oportunidad única para reunir a las universidades y construir una comunidad en torno a nuestro deporte”, afirma Nicolás Lemus, director del certamen, el cual cuenta con el respaldo de la Federación Colombiana de Golf (Fedegolf) y marcas líderes como TaylorMade, Adidas Golf y Zeekr.

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"Ser el aliado de la movilidad de esta Copa en este escenario es muy importante. Desde Zeekr entendemos la importancia de apoyar el deporte universitario y fomentar la sana competencia”, señaló Sebastián Gómez, líder de marketing de Zeekr, marca automotriz de lujo que entiende que el golf, al igual que la tecnología de vanguardia, se basa en la optimización del rendimiento y la precisión absoluta. Por su parte, para Jorge Vargas, gerente de marketing de TaylorMade, “es un orgullo continuar acompañando el desarrollo del golf universitario en el país”.

Con el nacimiento de la Consilium University Cup, Colombia estrena un circuito de alta competencia que replica los modelos de formación integral de potencias mundiales como Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Bajo la mística del formato Ryder, el certamen aspira a sembrar valores de liderazgo, disciplina, trabajo en equipo y excelencia, promoviendo una estructura que impulse el crecimiento del golf colombiano desde la academia.