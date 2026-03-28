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David Alonso firma su primera 'pole position': así le fue al colombiano en Moto2

Alonso marcó un mejor tiempo de 2:05.203 con el que batía de manera considerable el anterior récord, que había establecido su compañero de equipo Daniel Holgado.

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