David Alonso firma su primera 'pole position': así le fue al colombiano en Moto2

El hispano-colombiano David Alonso (Kalex) ha logrado su primera 'pole position' de Moto2 al ser este sábado el más rápido en la segunda clasificación para el Gran Premio de los Estados Unidos de la categoría, con nuevo récord absoluto del Circuito de las Américas (COTA) en Austin, Texas.

Alonso marcó un mejor tiempo de 2:05.203 con el que batía de manera considerable el anterior récord, que había establecido su compañero de equipo Daniel Holgado (Kalex) en la primera clasificación con 2:05.814.

No comenzó demasiado bien la primera clasificación de Moto2, al protagonizar un accidente el japonés Ayumu Sasaki (Kalex) en la curva tres que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que el piloto pudiese ser atendido y para limpiar el asfalto en ese punto, que había quedado muy sucio.

Sasaki se fue por los suelos en la curva tres, en la zona revirada del trazado estadounidense que encadena una serie de curvas en forma de 'eses', y la moto fue deslizando hasta quedar en mitad de la pista a la altura de la curva cinco, lo que obligó a mostrar bandera roja cuando ningún piloto había marcado todavía un registro de referencia.



Una vez limpia la zona se reanudó la sesión y el japonés Ayumu Sasaki tardó algo más, pero pudo disputar la misma al dar tiempo a sus mecánicos a reparar los daños en la Kalex.

Y fue el líder del Mundial, el español Daniel Holgado (Kalex), el primero en marcar el paso a sus rivales, con un tiempo de 2:06.164, que se quedaba a milésimas de segundo del registro que por la mañana había conseguido el italiano Tony Arbolino (Kalex).

No paró ahí la recuperación de Daniel Holgado, quien en la quinta vuelta consiguió un 2:05.814 que ya era récord absoluto de Moto2 al batir el registro que su compañero de equipo, el hispano colombiano David Alonso logró ayer al rodar en 2:05.847.

Publicidad

Piloto colombiano David Alonso rompió récord. AFP

Tras Daniel Holgado y, a priori con el pase garantizado a la segunda clasificación, se posicionaron los también españoles Ángel Piqueras (Kalex), Alex Escrig (Forward) y Arón Canet (Boscoscuro), que finalmente fueron quienes se ganaron el derecho a disputar las mejores posiciones de la formación de salida de Moto2.

Ya en la segunda clasificación, la situación no mejoró para Iván Ortolá (Kalex), que se fue por los suelos en la curva ocho y dijo adiós a cualquier posibilidad de mejorar el decimoctavo puesto, el último en liza en la Q2.

Publicidad

Y con los pilotos completando la primera vuelta rápida, inicialmente Ángel Piqueras (Kalex) fue el más rápido, luego superado por Alonso López (Kalex), que paró el cronómetro en 2:05.478, nuevo récord de Moto2 y 12 milésimas de segundo más rápido que aquél.

Faltaba por atravesar la línea de meta el hispano colombiano David Alonso y no defraudó con su rendimiento, pues logró un 2:05.203 que era nuevo récord, seguido a 144 milésimas de segundo por el belga Barry Baltus (Kalex) y ya con Ángel Piqueras, tercero, que doblegó a Alonso López.

Por detrás, Daniel Holgado intentó acercarse al tiempo de su compañero de equipo en la sexta vuelta, tras pasar por su taller, lanzó la moto y buscó mejorar su vuelta rápida, pero falló en más de cuatro décimas de segundo en el segundo parcial y en ese giro no pudo lograr su objetivo.

En pista, Alonso López y Barry Baltus comenzaron a marcar parciales de vuelta rápida, pero el belga se fue por los suelos en la curva doce, sin que el español Adrián Huertas (Kalex) pudiese hacer nada por esquivarlo, acabando como el belga por el asfalto del trazado estadounidense.

Así, nadie pudo batir a David Alonso, que saldrá desde la 'pole position' por primera vez, junto a Barry Baltus y Alonso López en la primera línea.

Tras ellos, estarán en la segunda Ángel Piqueras, Celestino Vietti y Senna Agius, con Alex Escrig Izan Guevara y Collin Veijer en la tercera.