Descartan poderes especiales para Santos; referendo de la paz no será en octubre

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, desmintió que el Gobierno piense tramitar un proyecto de ley en el Congreso con el que se buscaría a través de un referendo entregarle facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos para todo lo que tiene que ver con las negociaciones que se adelantan con las Farc en La Habana.

“La verdad yo no entiendo de donde salió esa versión de disque una ley habilitante, creo es una intención perversa de sectores de la oposición para pretender comparar al presidente Santos de una manera inadecuada con otros regímenes en Latinoamérica”, dijo el ministro Cristo.

“Hay que rechazar esa afirmación, generaron dese ayer una serie de rumores y de versiones sin ningún fundamento”, agregó.

“El Gobierno jamás, y lo quiero decir con toda la claridad, nunca ha pensado en una ley habilitante, ese concepto no existe en Colombia. Aquí hay un trámite de unas facultades para el presidente de la República en casos específicos y que obviamente se pueden utilizar o no y se tendrá que evaluar. Pero el Gobierno jamás ha pensado eso con los partidos de la Unidad Nacional”, aclaró.

El ministro del Interior aseguró que sí existió la reunión con los partidos de la Unidad Nacional pero fue para evaluar cuáles son los mejores mecanismo que se puedan utilizar para garantizar el cumplimento de la palabra del presidente Santos con los colombianos de que cualquier acuerdo al que se llegue con la guerrilla de las Farc en La Habana deber ser refrendado.

Frente a este tema, eljefe de la cartera del Gobierno dijo que en las próximas elecciones no se podrá votar el referendo para avalar los acuerdos a los que lleguen a las negociaciones en La Habana “mientras no se avance en los acuerdos la forma de convocar a ese referendo para el mes de octubre, parece que no es posible el referendo en las próximas elecciones en la medida de existan dudas jurídicas”.

Cristo dijo que lo que es claro es que va haber una votación ciudadana para refrendar los acuerdos de paz pero “no referendo y ni consulta para el 25 de Octubre sobre el tema de la paz”.

El ministro del Interior concluyó diciendo que no es necesario convocar a un referendo para fijarle plazos al proceso de paz.

Sin embargo, el expresidente y senador Álvaro Uribe, dijo que el pronunciamiento del ministro Juan Fernando Cristo se asustó y por eso niega la intención del Gobierno.

