El ‘Pulpo’ Viera convoca a todas las personas en situación de discapacidad

Publicidad

A través de Facebook, Alexis el ‘Pulpo’ Viera ha convocado a todas las personas en situación de discapacidad para que se unan en un grupo en Whatsapp y así poderse ayudar en ellos.

“Sufrí un incidente por arma de fuego, por robarme me pegaron dos tiros y me dejaron en silla de ruedas, vamos a crear un grupo de Whatsapp, así nos ayudamos entre todos, vamos a sacarnos esas dudas entre todos, mucha gente que está desesperada quiere buscar ayuda y no sabe cómo conseguirla”, dice Viera en el video.

Publicidad

“A veces no necesitas la ciencia, solamente es que uno quiera, por eso vamos a hacer ese grupo para todas esas personas del mundo que tengan un dificultad en las piernas o que tengan una dificultad, vamos a ayudarnos, vamos a buscar dónde tenemos los mejores médicos, dónde podemos tener la mejor terapia, si tenemos los recursos, si lo podemos hacer en la casa o cómo nos podemos ayudar, para eso va a ser ese grupo, para ayudarnos, para encontrar una palabra de esperanza para tener un mejor estilo de vida”, concluyó el exfutbolista.

Publicidad

Viera ha sido un ejemplo de superación y en repetidas ocasiones ha asegurado que perdonó a los agresores, y que ese fue el comienzo real de su recuperación.