"El que no anda no vive, esa frase me salió del alma. Yo vivo para andar y sigo esa filosofía", comenta el piloto sobre su pasión por el motociclismo. "He soñado toda la vida con correr el Dakar", agrega al referirse a la que será su primera participación en esta maratón a motor, la más exigente del planeta.