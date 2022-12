El video de la agresión de Comesaña a Pusineri por supuesto "cachetazo"

En un altercado entre el técnico del Junior, Julio Comesaña, y el estratega del Deportivo Cali, Lucas Pusineri, terminó el partido entre los dos equipos la noche del pasado jueves en estadio Palmaseca, que ganó el elenco ‘azucarero’ 2-1 con un gol en el tiempo añadido.

Al finalizar el encuentro, Comesaña se dirigió al gramado a reclamarle su actuación al árbitro y ahí se encontró con el técnico rival.

“Pusineri me dio un cachetazo por detrás al final del partido, eso yo no lo tolero. Yo estoy grande, he andado bastante en el fútbol. Uno se cansa”, aseguró Comesaña.

“Saludé a Pusineri, lo felicité y le dije que me dejara, ahí fue cuando me dio el cachetazo”, afirmó el entrenador colombo-uruguayo, quien se volteó e intento agredir a su colega, lo cual fue impedido por los jugadores de ambos bandos.

Ya sobre lo futbolístico, el técnico de Junior señaló que "Cali ganó bien".

Además, habló del trabajo de los jueces asegurando que "el árbitro se hizo el distraído con una acción de Angulo que era de descalificadora".

"Como golpearon esta noche se tenía que expulsar a alguno del Cali”, aseveró Comesaña.

Sobre el rendimiento del Junior, que tuvo un gran primer tiempo, el técnico dijo que "el equipo hizo un buen trabajo".

"El tema fútbol no me genera nada raro, ni molestia”, puntualizó.