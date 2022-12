“Este equipo se conformó para llegar a la final y ser campeón”: Duván Vergara

El atacante del América de Cali Duván Vergara habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el paso a la final del equipo ‘escarlata’ luego de derrotar 2-0 a Santa Fe en el último partido del cuadrangular B de la Liga Águila.

“Primero que todo debo darle la honra y gloria a Dios. Estoy contento, después de mucho tiempo este lindo club está en una final, en una Libertadores y ahora toca pensar en Junior”, dijo.

Asimismo, Vergara se refirió al por qué salió lesionado de la cancha este jueves.

“Tengo un dolor en la costilla. No fue con intención, me tiré en plancha y él me pegó ahí con la rodilla, quise seguir jugando, pero me di cuenta que no podía más y prefería darle la oportunidad a Yesus Cabrera, quien lo hizo muy bien”, añadió.

“Este equipo se conformó para llegar a una final, para ser campeón. Tenemos excelente nómina”, indicó.

Por otro lado, el delantero reveló detalles de sus derechos deportivos y sobre su continuidad en el América.

“El contrato se hace respetar, el 14 de diciembre está la primera opción que tiene América de comprar el 50 % de mi pase. Ahora no estoy concentrado en eso, estoy tranquilo para darla toda (…) Tienen que arreglar con Rosario Central”, afirmó.

Punto de quiebre del equipo durante crisis de resultados

“Íbamos a jugar contra Unión, entonces tomé la palabra y dije que había que hacerlo por Dios, por nuestras familias y por el profesor porque es una gran persona, un gran profesional y teníamos que respaldarlo”, comentó.

Escuche la entrevista completa con Duván Vergara en el audio adjunto.

