Fuerte agresión de arquero a jugador colombiano en el fútbol árabe

El arquero Ali Saeed Saqr del Emirates Club reaccionó violentamente ante una gambeta que le hizo el delantero colombiano Danilo Moreno Asprilla del Al-Ain, que goleaba en esa instancia por 5-2 en juego de la Liga de Emiratos Árabes.

Publicidad

Cuando Danilo humilló al guardameta, este lo tiró al suelo de un golpe y al recibir la tarjeta roja por parte del juez central, terminó por patearlo en la espalda.

En conversación con Blog Deportivo, el delantero 'cafetero' relató el momento.

"La jugada comenzó cuando yo intenté dribrarlo, porque dos ocasiones anteriores había pateado y había fallado, entonces en ese momento intenté dribrarlo y definirle, pero me enredé un poco con la pelota. Al final él me la quitó, se fue al tiro de esquina y sentí que me metió un puño en el estómago, ahí fue donde caí al suelo porque me sacó el aire y después no sé por qué me pisó cuando yo estaba en el suelo", dijo.

Publicidad

Moreno Asprilla aseguró que el portero fue sancionado por su propio club y no está entrenando. "Aún se está esperando la sanción de la federación de futbol de los emiratos", agregó.

Publicidad

Además, contó que Ali Saeed Saqr se acercó a disculparse por la acción. "Después del partido, el arquero fue a pedirme disculpas al camerino, yo lo disculpé, quedó todo tranquilo. En ningún momento hablé con la Federación o con alguien para sancionarlo. Simplemente fue lo que quedó en el partido que ya pasó. Ya olvidé ese mal momento que pasé hace días atrás", comentó.

De otro lado, el futbolista que militó por el Deportivo Pereira, Santa Fe y Patriotas, aseguró que no hubo muestras de racismo, pues en Emiratos Árabes aún no tiene cercanía con ese tema.

Publicidad

Simplemente, entendió que el contrario estaba bastante exaltado por la goleada que les propinaron.

Publicidad

"En ese momento el arquero estaba demasiado enojado, yo nunca intenté burlarme de él o hacerlo quedar mal, simplemente intenté regatearlo para conseguir un mejor ángulo para hacer el gol, desafortunadamente estaba fuera de sus cabales y termina agrediéndome", concluyó.

Publicidad