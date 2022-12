Angelino Garzón no será candidato por ningún partido político; buscará firmas

El ex vicepresidente Angelino Garzón aseguró que está a la espera de que se resuelva la tutela presentada por él para que pueda ser candidato a la alcaldía de Cali. Sin embargo, dijo que no será candidato por ningún partido político.

Publicidad

"Tengo que esperar la decisión del juez de tutela. Él debe decidir si yo puedo ser candidato por firmas. Lo único que puedo adelantar es que yo no seré candidato a ninguna ciudad por un partido político, solo lo seré por firmas", aseguró.

La semana pasada el Centro Democrático anunció que apoyará la candidatura de Angelino Garzón, a lo que el senador Roy barreras del partido de La U respondió que aplaudía que la oposición apoye a candidatos de esta colectividad. No obstante, el ex vicepresidente reiteró que en este momento no es militante de La U.