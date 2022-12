Berlusconi y Balotelli disfrutan de una nueva relación

El regreso de Balotelli al Milan le está dando buenos frutos, pues ha recuperado su rendimiento deportivo que hasta el presidente del club Silvio Berlusconi está complacido y sorprendido por el cambio del jugador.

"A veces me pregunto si el nuevo Mario no será un hermano suyo. parece un Balotelli diferente, muy reflexivo y serio. No ha fallado ni un balón y quiera Dios que siga en esta línea", dijo Berlusconi.

Aquí otras frases que fueron polémica:

Kaylor Navas; “Mi meta no es hacer olvidar a Iker, mi meta es trabajar”

Marcelo Zalayeta en la actualidad en Peñarol; "Estoy pensando que éste sea mi último año como jugador” –jugó en la Juve, Sevilla, Napoli-

Alex Ferguson “Una noche vi a mi mujer delante de la tv y mirando al techo. Se sentía muy sola. Entonces le dije que iba a dejarlo por el bien de ella” –su salida del MU-

Ferdinand: "Diego Costa es como un niño arrogante" –critica las aptitudes del atacante-

Jorge Sampaoli: “En Chile nos equivocamos si seguimos pensando en la Copa, las eliminatorias es otra historia”

Rafinha Alcántara; “Me impresiona el cariño que me tienen, gracias por sus mensajes” –Fue operado con éxito de los ligamentos de su rodilla-

"Tenía ofertas de Europa, pero elegí venir acá por la pasión de la gente" Cristian Rodríguez jugador de Independiente

Alberto Contador; "Es cierto que el recorrido de los Olímpicos es duro, igual me gustaría formar parte de la selección española" –posible retiro en 2016-