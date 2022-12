Carlos Gutiérrez "no tiene ningún contrato con el Distrito": Gustavo Petro

de vínculo con Carlos Gutiérrez, su concuñado, a quien se señala de haber recibido comisiones por contratos de TransMilenio.

"Hasta este momento, que sepamos, esta persona que no es familiar mío, no tiene ningún contrato con el Distrito. Aunque yo no puedo hablar por personas ajenas ni círculo familiar, prefiero ser prudente y no desechar las informaciones periodísticas y más bien tenerlas como medida preventiva", aseguró el burgomaestre.

Insistió en que desde el inicio de su gobierno se ha obligado a los funcionarios a no realizar contratos o negociaciones con familiares y quien lo ha realizado “ha salido inmediatamente”, sin embargo fue enfático al asegurar que si la Fiscalía tiene que iniciar investigaciones deben darse por hecho.