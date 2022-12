Corte Suprema aún no decide si condena o absuelve a Andrés Felipe Arias por AIS

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia comenzó a estudiar si condena o absuelve al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien respondió en juicio por el escándalo de Agro Ingreso Seguro.

Fuentes oficiales informaron a Blu Radio que todavía no hay un documento firmado porque los nueve magistrados aún no han terminado la discusión con base en documentos y testimonios para decidir si Arias fue o no responsable del delito de peculado.

En los próximos días, los integrantes de la Sala Penal de la Corte definirán el fallo. En caso de ser hallado culpable, Andrés Felipe Arias podría pagar entre 10 y 15 años de prisión.