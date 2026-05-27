Cristhian Mosquera habló tras su ausencia en el Mundial: ¿se refirió a Colombia?

Christian Mosquera, el central internacional español de ascendencia colombiana que reforzó al Arsenal en verano pasado tras su gran temporada en el Valencia, progresa adecuadamente en las filas del plantel de Mikel Arteta aunque tiene por delante a los centrales más reputados de Europa, como William Saliba y Gabriel Magalhaes.

"Al final es una cosa que 22 años después ha llegado, pero bueno, celebrarlo como toca. Y obviamente también en la mente tener la final, que es algo importante y que lo queremos mucho también. Es un sueño poder estar en una final de Champions, poder participar en ella. Al final tomártelo como ese reto, ese sueño que desde pequeño lo has tenido ahí. Y bueno, viene a la mente muchos recuerdos, la familia, sacrificios, y eso lo que te hace estar motivado y lo que te prepara también un poco para para citas como esa", dijo.

Cristhian Mosquera, futbolista colombo-español // Foto: Arsenal

Ha cumplido cuando ha tenido ocasión de saltar al campo y solo en siete ocasiones ha sido titular en la Premier. Su futuro está ligada a una eventual cesión para que crezca pero tiene un futuro envidiable este futbolista tenido en cuenta por Luis de La Fuente que va a vivir su primera final de la Liga de Campeones.

Sobre su ausencia en el Mundial, dijo que espera en futuro ser tenido en cuenta, teniendo en cuenta que en el pasado estuvo en el radar de Colombia, pero no mencionó nada sobre la Tricolor, sino que "seguirá trabajando" para que las cosas salgan adelante.



"Fue un alivio (ganar la Premier). La temporada ha sido muy larga. 22 años después ha llegado, los hemos celebrado como toca, pero con la final en la mente porque la queremos también. Haber conseguido la Premier nos da un plus, de jugar relajados no sería la palabra, quizás más liberados. Esa felicidad suma, claro", añadió.