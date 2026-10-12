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Cristiano Ronaldo llegó a 981 goles en un partido bajo alerta por misiles

El partido estuvo a punto de no jugarse por las amenazas de misiles que estos días desafían la seguridad de la capital de Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo festeja gol con Al-Nassr.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 12 de oct, 2026

Con una hora de retraso debido a una alerta de seguridad en Riad, el Al Nassr logró su primer triunfo en la Liga de Campeones de Asia al batir al Neftchi Fargonza de Uzbekistán (3-1), con un nuevo gol de Cristiano Ronaldo que eleva su cifra particular a los 981 tantos.

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El duelo de la segunda jornada de la competición, en el estadio King Saud University, estuvo a punto de no jugarse por las amenazas de misiles que estos días desafían la seguridad de la capital de Arabia Saudí.

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Sin embargo, la situación se calmó y los jugadores, que tuvieron que marchar al vestuario en el calentamiento después de la advertencia de las autoridades y los avisos de la megafonía del recinto, volvieron al terreno de juego y el choque se disputó con normalidad.

La primera victoria del Al Nassr en el torneo, tras la goleada encajada en la jornada inicial, ante el Al Ain (4-0), se vislumbró a la media hora, cuando el brasileño Angelo aprovechó un pase de Nawaf Boushal hacia atrás y desde el punto de penalti batió por primera vez al meta Botirali Ergashev.

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El Al Nassr ya jugaba sin el francés Kingsley Coman, lesionado muscularmente al cuarto de hora y sustituido por AYman Yahya.

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Después, al borde del descanso, llegó la diana de Cristiano, que recibió un pase de Ayman Yahya y marcó a la media vuelta. Fue el tanto 981 en su carrera.

Respondió el representante de Uzbekistán, que en la primera jornada ganó al Al Quwa con un gol de Marcus Forss que finalmente fue anulado por fuera de juego.

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Llegó el premio visitante al inicio de la segunda mitad, en el 51, firmado por Alisher Odilov pero a falta de un cuarto de hora, un autogol de Anvarjou Gofurov deshizo las esperanzas del Neftchi y alivió al Al Nassr que sumó su primer triunfo de la Liga de Campeones de Asia.

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