Roja a Vinicius dentro y fuera de la cancha: el crack terminó con su novia y explicó el motivo

El futbolista del Real Madrid Vinicius Júnior y la influenciadora Virginia Fonseca terminaron su relación cuatro meses después de reconciliarse, según publicaron este domingo medios brasileños.

El delantero brasileño del Real Madrid, vio la tarejta roja este sábado en la victoria de su equipo frente al Villarreal (1-0) por agarrar del pelo a Saliba. En el minuto 72, Vinicius había marcado el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid, pero el colegiado Isidro Díaz de Mera, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, anuló el tanto por un jalón de pelo del atacante a Saliba y le mostró la tarjeta roja directa.

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Portavoces de Virginia informaron a medios locales que "no hubo pelea ni conflicto" y que simplemente decidieron no seguir juntos.

Ni el futbolista ni la influenciadora, quien se encuentra de viaje con sus hijos en Miami (EE.UU.), se han pronunciado públicamente sobre el asunto.



¿Qué dijo Virginia sobre la ruptura con Vonicius?

Sin embargo, el sábado Virginia publicó en redes sociales un texto motivacional en el que expresaba su intención de "apartarse" de lo que le hacía "daño", así como de las "energías negativas" y la "falta de reciprocidad".

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La relación entre los dos empezó el año pasado y tuvo un primer parón en mayo, poco antes del Mundial de fútbol.

Después del campeonato, se les vio pasando las vacaciones juntos en un yate en el Mediterráneo, una confirmación de que habían retomado el noviazgo, y hace poco más de un mes intercambiaron anillos de compromiso.