Luis Suárez, figura en la victoria del Spoting: en solo ocho minutos les dio el empate

Noche mágica para el colombiano Luis Suárez en la liga de Portugal. El delantero fue protagonista en la remontada del Sporting de Lisboa ante Benfica, en un partido en el que su ingreso desde el banco terminó siendo determinante para cambiar el rumbo del encuentro.

Suárez comenzó como suplente después de su paso por la Selección Colombia y con la intención de cuidar su estado físico. Sin embargo, su equipo no encontraba respuestas dentro de la cancha y se veía abajo en el marcador por 1-0 frente a Benfica, que aprovechaba el momento para imponer condiciones en el clásico portugués.

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Ante este panorama, el técnico decidió darle entrada al atacante colombiano en el segundo tiempo. La apuesta rápidamente dio resultados: solo ocho minutos después de ingresar, Luis Suárez apareció para marcar el gol del empate y devolverle la confianza al Sporting.

🔥🇨🇴 GOL de Luis Javier Suárez para el 1-1 de Sporting de Lisboa 🇵🇹 ante Braga.



El colombiano llevaba 8’ en cancha. pic.twitter.com/yX4x095kfi — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 9, 2026

El tanto del colombiano no solo significó la igualdad, sino que también cambió la dinámica del partido. Con Suárez en cancha, el equipo verdiblanco ganó presencia en ataque, aumentó la presión sobre su rival y comenzó a jugar con mayor determinación en busca de la remontada.

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El Sporting terminó imponiendo su ritmo y consiguió darle vuelta al marcador para quedarse con una contundente victoria por 3-1 como visitante. Benfica perdió protagonismo con el paso de los minutos y no pudo contener el ímpetu del conjunto lisboeta.

De esta manera, Luis Suárez volvió a demostrar su importancia para el Sporting. Aunque comenzó el partido en el banco, su entrada fue decisiva para transformar el desarrollo del clásico y encaminar a su equipo hacia una victoria que parecía lejana durante el primer tiempo.