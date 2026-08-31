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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest

Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest

El lateral derecho de la Selección Colombia deja el Crystal Palace y afrontará un nuevo reto en la Premier League con el Nottingham Forest.

Daniel Muñoz, nuevo jugador del Nottingham Forest.
Daniel Muñoz, nuevo jugador del Nottingham Forest. Foto @NFFC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

En el cierre del periodo de fichajes en Europa, Daniel Muñoz fue presentado como nuevo jugador del Nottingham Forest, luego de varias semanas en las que el lateral derecho de la selección Colombia estuviera en sonajero de varios clubes del Viejo Continente.

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Finalmente, el Forest se decantó por el exjugador de Atlético Nacional, que llega al cuadro de la ciudad de Robin Hood como pedido expreso de su entrenador, el austriaco Oliver Glasner, quien lo conoce muy bien cuando lo dirigió en el Crystal Palace.

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El fichaje del colombiano fue anunciado en la mañana de este lunes en las redes sociales del Nottingham, que escribió un mensaje de bienvenida a quien fue considerado la temporada pasada como uno de los mejores laterales de la Premier League: “Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz”.

“Lo primero es un club ganador. Yo creo que, cuando esa es la expectativa, cuando esa es la mentalidad tanto de los directivos, del cuerpo técnico y de los jugadores, eso lo hace especial", dijo Muñoz en su presentación.

"Es un club que en los últimos años siempre ha estado peleando, que ha competido y creo que le ha apostado a proyectos competitivos. La verdad, eso es lo que me llama mucho la atención del Nottingham y por eso decidí venir acá”, agregó.

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Muñoz, que debutó profesionalmente en Águilas Doradas, llega así a su tercer equipo en el Viejo Continente, luego de pasar cuatro temporadas en el Genk de Bélgica y dos más en el Crystal Palace, club con el que alcanzó una histórica FA Cup, Community Shield y una Conference League.

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