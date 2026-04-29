Delantero de Gremio falla tres penales en partido de la Copa Sudamericana: video es viral

La tercera fecha de la Copa Sudamericana dejó un curioso hecho para toda la región. En el partido entre el chileno Palestino y el brasileño Gremio, un delantero tuvo la oportunidad de abrir el marcador, pero no pudo transformar la pena máxima en gol.

Se trata del atacante Carlos Vinicius, quien asumió la responsabilidad antes del minuto 15 de patear el penal. En su primer intento, el arquero rival, Sebastián Pérez, lo atajó, pero tras intervención del VAR, se repitió el cobro.

El delantero de 31 años cambió la dirección de su cobro, al palo izquierdo, pero allá volvió a llegar el portero para mantener su arco invicto. Sin embargo, nuevamente se repitió la pena máxima por adelantamiento del golero.

¿La tercera es la vencida? Pues no para Vinicius, el brasileño volvió a errar o, mejor, el arquero volvió a figurar con sus atajadas y así evitar la celebración de los visitantes. Ante esto, las redes sociales se han llenado de videos registrando el insólito momento del fútbol sudamericano.



Simplesmente o HAT-TRICK de PÊNALTIS PERDIDOS do Carlos Vinicius no jogo contra o Palestino. pic.twitter.com/x8n5NZ3h71 — DataFut (@DataFutebol) April 30, 2026

🧤🇨🇱 Un hincha de Gremio grabó los TRES PENALES que ATAJÓ Sebastián Pérez desde la tribuna. pic.twitter.com/hF6axgaTtV — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) April 30, 2026

Gremio - Palestino en la Copa Sudamericana Foto: AFP