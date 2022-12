Después de nueve carreras, ganar es increíble: Carlos Huertas piloto de IndyCar

El joven piloto Carlos Huertas de la IndyCar estuvo en diálogo con Blog Deportivo de BLU Radio hablando de lo que ha sido su temporada como novato en esta categoría del automovilismo estadounidense.

Publicidad

“Ha sido una temporada muy buena, comenzó un poco tarde, tres días antes de empezar la temporada me contrataron y me tocó aprender todo durante las carreras, poco a poco fui mejorando y después de nueve carreras ganar creo que fue increíble”, señaló el piloto de 23 años.

Carlos Huertas ha competido en series como la Fórmula BMW y en el Campeonato Fórmula 3 Británica, ahora se encuentra en Estados Unidos y se refirió a cómo ha sido encarar los óvalos, muy característicos en las pistas norteamericanas.

Publicidad

“Los óvalos son muy diferentes, las 500 es un evento aparte porque uno tiene dos semanas de entrenamiento, son difíciles porque el carro hace el 90-95% del trabajo entonces si el carro está bien, creo que cualquiera lo puede manejar. Es solo ir a fondo”, indicó.

Publicidad

Con respecto a un futuro en Formula 1, Huertas dijo que “es muy complicado porque la situación económica de los equipos no es tan buena como antes, entonces ellos requieren de un patrocinio muy grande y si uno no lo posee es difícil. No sucede como antes que si uno ganaba carreras o era muy bueno el equipo directamente lo contrataba”.

Escuche toda la entrevista aquí.