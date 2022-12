"El Real Madrid es un paso más por encima del Bayern": Toni Kroos

del club blanco.

"Me he alegrado muchísimo, estaba muy orgulloso. Estoy absolutamente convencido de que es la decisión correcta y hoy me he reafirmado en mi decisión. Todos se han dirigido a mí con mucha amabilidad, todo me ha gustado mucho. El encuentro con los seguidores ha sido muy especial y por eso me reafirmo en la idea de que he tomado la decisión correcta", indicó al ser preguntado por el momento de firmar el contrato.

"En mi opinión el Real Madrid es el equipo más grande que existe. Por eso tuve muy claro el decidirme por el Real Madrid. Era mi primera y única opción y ha salido muy bien", añadió acerca del motivo de su elección.

Sobre la conversación que mantuvo con el técnico Carlo Ancelotti, comentó: "Me dijo que se alegra de que esté aquí, que haya salido bien el traspaso y, desde luego, que estaba muy contento por haberme decidido por el Real Madrid. Espera poder verme el próximo 5 de agosto en los entrenamientos".

Además se refirió a los que serán sus nuevos compañeros: "Todos ellos tienen una calidad increíble. Yo vengo de un equipo que también tiene grandes jugadores y por eso no es nuevo para mí jugar con futbolistas de gran categoría. Pero está claro que el Real Madrid tiene un equipo magnífico".

Kroos vivió ayer una intensa jornada de presentación en la que una de sus primeras paradas fue la visita a la ciudad deportiva: "Ha sido bonito e interesante ver por primera vez el recinto de los entrenamientos que conoceré mejor. Ha sido todo muy impresionante, el tamaño del campo y ver al entrenador con el que ya había hablado. Me alegro mucho de poder empezar a entrenar el próximo 5 de agosto y luego poder jugar".

El acto central llegó cuando saltó al césped: "Entrar en el estadio por primera vez con la camiseta me ha gustado mucho. Los aficionados me han dado un recibimiento genial. Ha sido un día muy bonito".

"Después del recibimiento que he tenido quiero devolver en el campo todo lo que esperan de mí con mi mejor rendimiento. Haré todo lo posible por devolver esta acogida tan buena que me han dado", completó.

Asimismo desea que la afición juegue un papel importante en los partidos que jueguen como local: "Las dos veces que he jugado en el Bernabéu con el Bayern de Múnich ha sido una experiencia increíble y ahora pertenecer a este equipo donde sé que hay un ambiente magnífico será aún mucho más bonito. Me alegro mucho por los partidos de casa que seguro serán un éxito".

Por último tuvo unas palabras hacia Alfredo di Stéfano: "Todas las personas con las que he hablado aquí me han explicado qué significaba, una leyenda para el club que ha hecho más grande a este equipo. Naturalmente está todo el mundo muy triste por su fallecimiento. Durará un tiempo esta tristeza".

Con EFE.