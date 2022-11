Esposa de Leopoldo López detalla torturas a presos políticos en Venezuela

Lilian Tintori, esposa del opositor venezolano Leopoldo López, quien se encuentra preso hace varios meses, reiteró en diálogo con Al Punto de Blu Radio las denuncias de posibles torturas que estarían recibiendo los presos políticos y opositores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Publicidad

Dijo que algunos opositores están encerrados en celdas de 2 por 2 metros, sin agua y sin aire libre.

Esas prisiones, según contó, están ubicadas “cinco pisos de sótano debajo de la tierra”.

Publicidad

“Ellos no saben si es de día o de noche, la única forma de saber si es de día o de noche es porque dejan de escuchar los rieles del metro subterráneo de Caracas. Los están torturando, están en un lugar absolutamente blanco, los envuelven con sábanas blancas, no los dejan moverse. Nuestros estudiantes están presos, hay dos estudiantes que están en este momento así”, comentó.

Publicidad

Además, dijo que su esposo también ha sido víctima de torturas durante su reclusión.

“Es verdad que a Leopoldo López le lanzan excremento y le cortaron la luz y el agua para que no se pudiera limpiar por 12 horas. Una vez a las 3:00 de la mañana entraron a su celda, le quitaron todas sus cosas, hasta los juguetes de mis hijos, se llevaron sus escritos, hombres”, contó a Blu Radio la esposa del líder político.

Publicidad

Sobre la visita que hicieron los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Sebastián Piñera de Chile y Felipe Calderón de México, la esposa de Leopoldo López dijo que así como el Gobierno de Nicolás Maduro prohibió su ingreso a la cárcel donde está recluido, “tampoco dejan pasar a nadie de sus compañeros de trabajo, familia y amigos”.

Publicidad

Sin embargo, Lilian Tintori aceptó que su compañero sentimental “estaba agradecido que representantes de Latinoamérica constataran el aislamiento en que tienen a todos los opositores del Gobierno de Nicolás Maduro”.

“Necesitamos ayuda, aquí no tenemos justicia, tenemos impunidad, aquí se le están violando los derechos no solo a Leopoldo López sino a todos los venezolanos que intentan comprar productos básicos que no hay”, finalizó.