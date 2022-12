Estas son las alineaciones del encuentro entre Argelia vs Corea del Sur

contra Rusia en la primera jornada a un gol, si no quiere sumar una nueva eliminación prematura en los Mundiales.

En Brasil-2014, el país magrebí participa en su cuarta Copa del Mundo tras España-1982, México-1986 y Sudáfrica-2010 y nunca ha sido capaz de clasificarse para octavos de final.

Estas son las alineaciones:

Argelia: Mbolhi, Bouguerra , Halliche, Mesbah, Feghouli, Brahimi, Medjani, Slimani, Bentaleb, Djabou, Mandi

Corea del Sur: S R Jung, S Y Yun, Y G Kim, H M Son, C Y Park, Y Lee, J C Koo , K Y Han, S Y Ki, C Y Lee, J H Hong